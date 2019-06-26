Эксперт спрогнозировал, решится ли Путин на полномасштабное нападение на Украину

Путин и кремлевские бонзы могут не решиться атаковать войска Украины в первую очередь из-за неустойчивого положения российской экономики, считает эксперт.

Генерал-лейтенант Юрий Думанский, бывший замначальника Генштаба ВСУ оценил вероятность того, что правящая верхушка России во главе с Владимиром Путиным решится на полномасштабную войну против Украины.

"Такое запугивание мы слышим с 2014 года. Но война - это очень дорогое удовольствие. Зачем это России, если она может двигаться другим путем, не позволяя Украины двигаться дальше? Москва пытается доказать, что Украина самостоятельно не может выжить и сформировать собственную внутреннюю и внешнюю политику. Россия может добиваться своих целей различными способами, и ей совсем не обязательно прибегать к масштабной военной операции", - рассказал он во время чата на "Главреде".

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Кроме того, по мнению Думанского, Путин и кремлевские бонзы могут не решиться атаковать войска Украины в первую очередь из-за неустойчивого положения российской экономики.

"К тому же, зачем России большие территории Украины, если потом за них придется отвечать и тратить деньги на них? Сейчас мировые конфликты ведутся иначе: кем-то извне замещается одна политическая элита в определенной стране на другую, потом говорится, что наконец сформировался демократическое правительство, парламент и президент. Но за это потом в страны забираются значительные ресурсы.Именно такую ​​ситуацию мы наблюдаем на Ближнем Востоке, куда Россия заводит свои компании. Так же - зачем ей брать полную ответственность за народы? Пусть они сами отвечают за ту разруху, сами восстанавливают свои города", − подытожил он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов прогнозировал, что локальное столкновение с боевиками на Донбассе если и будет, то перед выборами в Верховную Раду.