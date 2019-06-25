Эксперт спрогнозировал, когда Россия перейдет в атаку на Донбассе

Перед парламентскими выборами оккупанты могут пойти в атаку, говорит военный эксперт.

Локальное столкновение с боевиками на Донбассе если и будет, то перед выборами в Верховную Раду.

Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Спровоцируют они. Сейчас подтягивают технику к линии соприкосновения. Владимир Путин уже объявил о проверке готовности, таким образом делает вид, мол, мы не можем перебросить резервы с других направлений на Донбасс (по официальной версии, российские войска будут отрабатывать охрану государственных и военных объектов, антитеррористические мероприятия и так далее, - "Апостроф"). Но во время обострения смогут разве районный центр какой-то захватить или несколько сел - не больше", - отметил он.

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Также эксперт заявил, что выхода к административным границам Донецкой или Луганской области у оккупантов не будет - у них нет таких сил. А напрямую привлечь российскую армию, как это было летом 2014 или зимой 2015 года, не смогут - не та сейчас ситуация, чтобы Путин на это дал согласие.

"Перед парламентскими выборами могут пойти в атаку, чтобы дать плюсы пророссийским партиям. Для того, чтобы показать, что военное решение этого конфликта невозможно. То, о чем говорит из каждого "утюга" "Оппозиционная платформа - За жизнь". Что надо садиться за переговоры, чтобы наши бойцы не погибали. Поэтому задача противника, если локальная операция, - нанести максимальные потери личному составу, как это было, например, в Марьинке в 2015 году", - поделился экспертным мнением Жирохов.

Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.