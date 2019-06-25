Перебитые кости, сгоревшее лицо: в Днепре третьи сутки спасают бойца ООС

35-летний солдат по имени Александр, уроженец Черкасс, получил тяжелое ранение под Марьинкой.

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре третьи сутки борются за жизнь бойца Операции объединенных сил.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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35-летний солдат по имени Александр, уроженец Черкасс, получил тяжелое ранение под Марьинкой в воскресенье, 23 июня. В результате разрыва мины у бойца сгорело лицо, сильно поврежден правый глаз и перебиты кисти рук. Также он получил сильные осколочные ранения.

На момент, когда пострадавшего отправили в Днепр, состояние военнослужащего было крайне тяжелым, к счастью, сегодня утром оно несколько улучшилось.

«Снижаем дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции. Необходимы операции травматологов, нейрохирургов, лор и челюстно-лицевых хирургов», - пишет Рыженко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.