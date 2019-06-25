За полгода зафиксировано более 70 случаев захвата граждан Украины боевиками «ДНР» (видео)

Боевики задерживают людей с целью финансового обогащения.

Правоохранители в очередной раз получили свидетельства жителей Донецкой области относительно произвола боевиков террористической «ДНР» и незаконное задержание граждан Украины при пересечении линии разграничения.

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Как сообщили в правоохранительных органах, жительница Донецкой области сообщила, что в апреле этого года при пересечении линии разграничения на КПВВ «Еленовка» ее задержали сотрудники УБОП МВД ДНР». После обыска и допроса его поместили в изолятор временного содержания на 30 суток. Представители незаконных вооруженных формирований потребовали у него пятьдесят тысяч рублей за сокращение срока незаконного заключения. Получив сумму, начали требовать более, угрожать.

За шесть месяцев 2019 года зафиксировано более 70 случаев незаконного задержания граждан Украины боевиками «ДНР» с целью финансового обогащения. Как свидетельствуют рассказы пострадавших, для получения средств оккупанты прибегают к шантажу, психологическому давлению и угрозам.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "нужно терпение".