Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе

Украинские военные уничтожили три огневые точки врага.

Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили три огневые позиции противника, вследствие чего было уничтожено 10 боевиков.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Дмитрий Мюллер.

"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон", - написал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.