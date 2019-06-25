цей матеріал доступний українською

Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе

11:24, 25 июня 2019
Война
2506 1
В результате прицельных выстрелов 13 боевиков получили ранения / скриншот из видео

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Дмитрий Мюллер.

"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон", - написал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ООС