Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе
11:24, 25 июня 2019Война
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Украинские военные уничтожили три огневые точки врага.
В результате прицельных выстрелов 13 боевиков получили ранения / скриншот из видео
Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили три огневые позиции противника, вследствие чего было уничтожено 10 боевиков.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Дмитрий Мюллер.
"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон", - написал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.
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