С начала суток боевики уже 15 раз обстреляли позиции ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ОС, применяя запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения.

С начала суток боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

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Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил 12 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Водяного, в окрестностях Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, возле Красногоровки, Павлополя, Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, возле Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник осуществил три обстрела позиций Объединенных сил: в окрестностях Пивденного - из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Новгородского, Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - добавили в штабе.