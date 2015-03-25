Боевики за ночь 10 раз обстреляли украинских военных из минометов - штаб

На Донецком направлении в 21:35 боевики из 120-миллиметровых минометов обстреляли украинские позиции в районе шахты Дутовка и поселка Пески, сообщили в штабе АТО.

Также под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попало Опытное.

На Артемовском направлении террористы с 3:20 дважды обстреляли из 120 - миллиметровых минометов Троицкое со стороны Стаханова.

Вблизи Мариуполя уже несколько недель подряд враг не прекращает огневой натиск на поселок Широкино.

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"Этой ночью почти с полуночи и до 4:20 по населенному пункту били 120-миллиметровые минометы", - сказано в сообщении пресс-центра АТО.

Кроме того, в штабе сообщили об активизации воздушной разведки противника.

"За прошедшие сутки наши силы противовоздушной обороны выявили 7 таких летательных аппаратов, 5 из которых проводили аэроразведку в районе Мариуполя", - сказано в сообщении.

"В целом, с 20 часов 24 марта до полуночи боевики 6 раз обстреливали наши позиции, еще 4 случая нарушения режима тишина зафиксировано с полуночи до 5 утра", подытожили в пресс-центре АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО за сутки погиб один военный, еще восемь получили ранения.