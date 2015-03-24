В зоне АТО за сутки погиб один военный, еще восемь получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в ходе боевых столкновений мы потеряли одного украинского военного, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что в течение последних суток наиболее напряженная ситуация в зоне АТО наблюдалась в районе Авдеевки. В течение вчерашнего дня террористы не раз наносили по Авдеевке огневые удары из 120-миллиметровых минометов, трижды зафиксировано огонь из танков, один раз боевики нанесли огневой удар из 122-миллиметровой артиллерии.