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Оккупанты стягивают из Луганска к линии разграничения ЗРК "Стрела-10" (видео)

18:01, 24 июня 2019
Война
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Техника ехала из Луганска / Скриншот

Об этом свидетельствует видео, которое получил проект Радiо Свобода "Донбас.Реалии". Колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами.

Эта и другая техника была расположена на расстоянии отвода, однако вне мест для хранения. Также СММ ОБСЕ сообщила о 30 установках "Град", которые находились ближе линии отвода.

Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.

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Теги: #Луганск