В районе Майорска силы АТО оттеснили от своих позиций боевиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Из 120-миллиметровых минометов с 10.35 до 11.20 боевики били по Широкино, а с 10.50 до 12.10 - по нашим позициям неподалеку от Старомарьевки. Также под огонь из минометов, гранатометов и противотанковых средств попали украинские опорные пункты в районе поселков Новоселовка и Николаевка", - отмечается в сообщении.

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На Артемовском направлении возле поселка Майорск в 12.30 бандформирования вступили в бой с украинскими военными. "Бойцы АТО удачными тактическими действиями оттеснили боевиков от украинских позиций", - отмечают в штабе.

На Донецком направлении в 5.30 боевики из танка били по Авдеевке.

Кроме того, трижды из 120-миллиметровых минометов противник наносил удары по Пескам и один раз - по Гранитному.

На Луганском направлении противник дважды из стрелкового оружия и минометов обстрелял опорный пункт сил АТО неподалеку от Сокольников.

Всего с 5.00 до 19.00 бандформирования 16 раз использовали минометы и гранатометы, 6 раз - стрелковое оружие, один раз вели огонь из танка.

При этом в пресс-центре АТО отмечают, что украинские военные строго придерживаются мирных договоренностей и огонь открывали только в ответ, заставляя противника прекратить обстрелы.