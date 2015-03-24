"Укроборонпром" оснастит бронеавтомобили Saxon танковыми пулеметами

Об этом сообщила пресс-служба концерна. Согласно сообщению, на киевском заводе "Маяк" уже разработан комплект крепления для установки КТ-7,62 на бронированные автомобили.

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"Благодаря специальной установке на "саксонах" эти пулеметы будут иметь угол вертикального обстрела от -10° до + 45°, горизонтального - 180°. Боевая скорострельность - 250 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1300-2000 м, эффективный огонь из пулемета - на расстоянии до 1000 м, а максимальная дальность полета пули - 3800 м", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, часть машин могут быть переоборудованы в санитарные версии.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день на вооружение украинской армии поступило 20 бронеавтомобилей Saxon.