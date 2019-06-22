Военная делегация ЕС посетила район проведения операции Объединенных сил (фото)

Командующий Объединенных сил Александр Сирський ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией относительно безопасности в районе проведения ООС.

Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного Комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией с безопасностью в районе проведения ООС.

Также он продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, командующий Объединенными силами обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи члены делегации получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Грациано встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком.

Грациано отметил, что приехал в Украину для ознакомления с военно-оперативной обстановкой и проведения встреч с должностными лицами Минобороны, Генерального штаба ВСУ и руководством операции Объединенных сил.