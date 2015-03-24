На Луганщине за последние два месяца спасли из-под завалов 13 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение двух месяцев луганскими спасателями было спасено из-под завалов 13 человек. В частности, во время боевых действий в городе Попасная спасатели спасли из-под завалов 4 человека, в городе Счастье - 6 местных жителей», - отметила она.

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Кроме того, по словам Быстрой, в результате минометного обстрела был разрушен жилой дом в поселке Кряковка, где во время разбора завалов спасатели ГСЧС нашли тела троих людей.

Также, как отметила руководитель пресс-службы ГСЧС, спасатели разобрали завалы многоквартирного жилого дома в городе Счастье.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что под завалами Донецкого аэропорта продолжают находить тела украинских военных.