На Донбассе во время боевого задания погиб командир разведчиков (фото)

У 43-летнего погибшего военного остались жена, сын и дочь.

Командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Тихонов Павел Борисович погиб в зоне ООС во время выполнения боевого задания в понедельник, 17 июня.

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Об этом сообщает CBN, ссылаясь на слова руководителя Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадима Никитина.

У 43-летнего военного остались жена, сын и дочь. Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности установления мира на Донбассе военным путем и призвал сохранить санкционный режим и дипломатическое давление в отношении Российской Федерации.