На вооружении боевиков появились высокомобильные установки "Град-П" - Тымчук

Об этом сообщает глава группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Отмечается появление на вооружении боевиков, действующих сразу на нескольких участках Луганского направления, установок 9П132 «Град-П» («Партизан»)", сказано в сообщении.

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Эта установка, разработанная в свое время для поставок СССР во Вьетнам, представляет собой одну направляющую 122-мм калибра для стрельбы одиночным боеприпасом от РСЗО БМ-21 «Град». Установка быстро собирается и разбирается, может монтироваться на легком транспортном средстве, оснащается оптическим прицелом.

"Данной установкой оснащаются мобильные огневые группы российско-террористических войск, действующие непосредственно на переднем крае", - сообщает также Дмитрий Тымчук.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики продолжают накапливать живую силу и технику в районе населенных пунктов Стаханов, Алчевск и Первомайск, проводя обучение.