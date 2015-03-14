Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами четвертой волны мобилизации.

Об этом он сказал во время встречи в Киеве с представителями «волонтерского десанта» Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНИАН.

«Четвертая волна мобилизации - это первая на приемлемом уровне организованная мобилизационная кампания», - отметил глава государства.

По его словам, в отличие от предыдущих мобилизаций, в этой на порядки меньший процент отказов, лучшее обеспечение и обучение.

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Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что «сегодня ни в коем случае нельзя дать возможность врагу перейти на новый уровень дестабилизации: им не нужны Луганская и Донецкая области, им нужна вся Украина».

Порошенко выразил убеждение, что органы государственной и местной власти должны сделать все, чтобы украинских воинов, которые демобилизуются, встретили как настоящих героев. Также необходимо наладить для них нормальную психологическую реабилитацию, упростить процедуру получения удостоверений участников АТО, процедуру выделения земельных участков, способствовать трудоустройству.