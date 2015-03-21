Боевики сегодня 30 раз вели огонь по позициям сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Так, сегодня 21 марта, с 5:00 утра до 19 вечера противник 30 раз вел огонь по позициям сил АТО.

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Наибольшее количество обстрелов наблюдалось на Донецком направлении. С 5.30 утра, в течение двух часов, враг из артиллерии бил по Авдеевке. В 13.20 артобстрел снова повторился. С 5.50 до 7.40 по Опытному боевики вели огонь из танка. Из 120-миллиметровых минометов враг нанес удары по Красногоровке, Опытном, Песках», - отмечается в сообщении пресс-центра.

А также подчеркивается, что на Мариупольском направлении бандформирования 5 раз из минометов, противотанковых средств и стрелкового оружия обстреливали поселок Широкино.

На Артемовском направлении преступники вели огонь по Луганскому, Майорску и Лозовому.

В общем, в течение дня, нарушая мирные договоренности, российско-террористические группировки дважды применяли артиллерию, 15 раз - минометы и гранатометы, 11 раз стрелковое оружие, говорится в сообщении пресс-центра.