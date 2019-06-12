Нарушение боевиками договоренностей происходит с разрешения офицеров РФ – генерал США

Украина, согласно докладам ОБСЕ, гораздо лучше придерживается режима прекращения огня, а поэтому она имеет моральное превосходство над Россией, считает военный.

Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или разведывательную информацию, не поверит, что боевики на Донбассе действуют самостоятельно.

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Как отметил в интервью «Апострофу» бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес, на Донбассе есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров.

«Украина, согласно докладам ОБСЕ, гораздо лучше придерживается режима прекращения огня, а поэтому она имеет моральное превосходство над Россией. А так называемые "поддерживаемые Кремлем сепаратисты", которые на самом деле являются российскими офицерами разных званий, не уважают соглашения, не уважают ОБСЕ. И перед тем, как проводить переговоры с Россией, надо добиться выполнения ею договоренностей», – сказал Годжес, комментируя ситуацию с нарушениями режима тишины на Донбассе.