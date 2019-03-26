Генерал США рассказал, что нужно для защиты украинского побережья

Кроме кораблей Украине нужна кооперация с соседями по Черному морю.

Украине для защиты своих берегов на Черном и Азовском море нужны новые корабли, международная поддержка и грамотная подготовка личного состава флота.

Об этом "Апострофу" рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес.

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"Введение новых санкций против тех российских чиновников, которые хоть как-то связаны с этим нападением на украинские корабли и захватом моряков, целесообразное и важно. Думаю, ВМС Украины должны получить приоритет модернизации, должны иметь отдельный бюджет, а также получить ресурсы для защиты украинского побережья и чтобы гарантировать свободу судоходства в Азовском и Черном морях", - отметил Ходжес.

Кроме того, по его словам, кроме кораблей, Украине нужна кооперация с соседями по Черному морю.

"Чтобы ВМС могли защищать побережье, им нужны соответствующие платформы - корабли. Но также необходимы командный контроль и общее видение, которое бы разделяли все страны Черного моря: Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Украина. Также нужно улучшать боеспособность, чтобы Украина могла защитить себя и своих моряков. Но это также касается институтов военно-морских сил: обучение офицеров и культуры, которая гарантирует, что моряки готовы и имеют необходимое снаряжение", - подчеркнул генерал.