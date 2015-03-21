За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, семеро были ранены

За прошедшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, семеро были ранены.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«За прошедшие сутки погибли 2 украинских военнослужащих, еще 7 получили ранения», - сказал Лысенко.

Он сообщил, что «боевики, пренебрегая Минскими договоренностями, обстреляли позиции подразделений сил АТО из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия на Донецком, Артемовском, Луганском и Мариупольском направлениях».

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По словам Лысенко, сложная ситуация, как и в предыдущие дни, наблюдается недалеко от Донецка.

«В районе с. Опытное Ясиноватского района Донецкой области произошло 2 боевых столкновения между российскими наемниками и украинскими военнослужащими. Наши воины мужественно оборонялись, и успешно отразили все нападения врага», - отметил Лысенко.