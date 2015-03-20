В ОБСЕ рассказали о препятствиях и ограничениях, с которыми сталкиваются члены миссии на Донбассе

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 18 марта, опубликованном 19 марта на сайте организации.

Согласно сообщению, ситуация на Донбассе изменчива и непредсказуема, а прекращение огня соблюдается не везде, из-за чего члены миссии нуждаются в гарантиях безопасности со стороны "ДНР" и "ЛНР", которые им предоставляют не всегда.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала в районе донецкого аэропорта применение тяжелой артиллерииТак, только за сутки 18 марта членов миссии пять раз останавливали для проверки на блокпостах украинских Вооруженных Сил, и проверяли их документы и гражданство. Однажды украинские военные не пропустили членов миссии дальше из-за артиллерийского обстрела по направлению их движения вблизи Гранитного (командир блокпоста заявил, что для этого требуется разрешение руководства сектора АТО).

Также на территории, которую контролируют боевики "ДНР", миссию пропустили через блокпост вблизи Оленевки только при условии сопровождения наблюдателей эскортом из "полиции" ДНР, а у Широкино членов миссии просто не пропустили, обосновывая это соображениями безопасности.