Экс-разведчик заявил о более 120 тысячах военных РФ на Донбассе и спрогнозировал дальнейшее обострение

Экс-военный рассказал о ситуации вокруг населенного пункта Новолуганское в зоне ответственности батальона "Азов".

В июне и июле активность боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе традиционно растет. Сейчас над украинской территорией фиксируется большое количество вражеских БПЛА.

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Это может свидетельствовать о подготовке новых ударов по позициям ВСУ, сообщил бывший военный разведчик, волонтер и сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает «Обозреватель».

"БПЛА летают не просто так, они хотят что-то разведать и открыть огонь на поражение. В целом все военные к этому готовы. Думаю, что в июне с нашей стороны и со стороны террористов – это не первые и не последние потери", – спрогнозировал Рымарук, комментируя обострение ситуации на Донбассе.

Он рассказал о ситуации вокруг населенного пункта Новолуганское в зоне ответственности батальона "Азов", который понес потери в ночь на 7 июня.

"Обстрел начался около полуночи и продолжался почти до 2 часов ночи, – отметил волонтер. – Но за последние 1,5 месяца в этом направлении враг тоже понес очень большие потери. Батальон не щадит и на все провокации отвечает адекватно".

По его мнению, обострение никак не может быть связано с тем, что Россия якобы "частично утратила контроль над своими наемниками", как заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия потеряла контроль? Я даже не знаю, как это прокомментировать. Она не может потерять контроль. На оккупированной части территории Украины находятся свыше 120 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Ну как Россия может потерять контроль над своими кадровыми офицерами? Это невозможно. Это маразм. Они не могут потерять контроль над собственными войсками", – подчеркнул Римарук.