Оккупанты засняли на видео атаку на грузовик ВСУ на Донбассе

В результате удара погибли два бойца.

Российские террористы опубликовали видеозапись атаки на грузовой автомобиль украинской армии.

На записи видно, что автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракеты. В результате взрыва погибло два украинских воина, пишет Цензор.НЕТ и публикует видео.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.