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Оккупанты засняли на видео атаку на грузовик ВСУ на Донбассе

16:36, 05 июня 2019
Война
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ВСУ понесли потери в результате удара / Скриншот

На записи видно, что автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракеты. В результате взрыва погибло два украинских воина, пишет Цензор.НЕТ и публикует видео.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#потери#удар