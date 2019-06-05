Оккупанты засняли на видео атаку на грузовик ВСУ на Донбассе
16:36, 05 июня 2019Война
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В результате удара погибли два бойца.
ВСУ понесли потери в результате удара / Скриншот
Российские террористы опубликовали видеозапись атаки на грузовой автомобиль украинской армии.
На записи видно, что автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракеты. В результате взрыва погибло два украинских воина, пишет Цензор.НЕТ и публикует видео.
Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.
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