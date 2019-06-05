Из России на оккупированную Луганщину въехали военные грузовики

Зафиксированы грузовики, которые двигались от участка возле границы с Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству районов Луганской области.

Ночью 30 мая и 2 июня беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал грузовики, двигавшиеся из Российской Федерацией в направлении оккупированных территорий Луганской области.

В ночь с 30 мая на 1 июня, беспилотник зафиксировал три грузовика военного типа на грунтовой дороге вблизи неподконтрольного правительству н. п. Черемшино примерно в 2 км к западу от границы. Затем БПЛА зафиксировал еще один грузовик военного типа и один автомобиль, говорится в отчете ОБСЕ.

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"После этого грузовик и гражданский автомобиль присоединились к другим грузовикам автоколонны, которые позже заехали на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска (неподконтрольный правительству). Также было видно, как четыре человека выгружали материалы с грузовиков. Кроме того, на территории объекта было обнаружено не менее 35 грузовиков военного типа и 1 БТР-80", - говорится в отчете.

В ночь со 2 на 3 июня на той же грунтовой аппарат СММ зафиксировал один внедорожник, который стоял примерно в 150 м к западу от границы, а также грузовик военного типа, который стоял примерно в 900 м западнее.

"Примерно через 2 часа БПЛА обнаружил еще один грузовик военного типа, который двигался со стороны границы в западном направлении. Затем грузовик и автомобиль доехали до автобусной станции в н. п. Должанск (быв. Свердловск; неподконтрольный правительству, 60 км юго-восточнее Луганска), где к автоколонне присоединился третье транспортное средство (по оценке, вероятно, грузовик военного типа)", - говорится в отчете.

Также 29 мая в поле примерно в 3 км к юго-западу от пункта пропуска на границе возле неподконтрольного н. п. Должанское воздушное наблюдение СММ зафиксировало новые следы от машин, которые вели в направлении границы с Российской Федерацией.

Ранее боевики обстреляли неподконтрольный украинскому правительству населенный пункт Сентяновка в Луганской области с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.