ОБСЕ зафиксировала вооружение возле домов мирных жителей на Донбассе (видео)

Пророссийские террористы продолжают размещать свое тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

В ОБСЕ заявляют, что боевики держат и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

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Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который заснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигары и Пикузы на Донетчине.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.