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"Яркое детство": боевики «ДНР» учат школьников стрелять из автоматов

20:36, 30 мая 2019
Война
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Оккупанты Донбасса учат детей стрелять / Новости Донбасса, «Донецкая республика»

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на подконтрольный оккупантам телеканал «Юнион». Курсы проводятся с 28 по 31 мая.

Организатором курсов выступило формирование «Донецкая республика», которую возглавляет глава «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что в рамках проекта, который называется «Яркое детство», старшеклассников возят на военные полигоны, где они учатся стрелять из автоматов и обращаться с оружием.

Подобные мероприятия организовывает и группировка «ЛНР».

Ранее Восточная правозащитная группа сообщала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационная администрация при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи.

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Теги: #Донбасс#война