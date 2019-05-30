"Яркое детство": боевики «ДНР» учат школьников стрелять из автоматов

Подобные мероприятия организовывает и группировка «ЛНР».

В оккупированных боевиками «ДНР» населенных пунктах на востоке Украины проводятся курсы военной подготовки для старшеклассников.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на подконтрольный оккупантам телеканал «Юнион». Курсы проводятся с 28 по 31 мая.

Организатором курсов выступило формирование «Донецкая республика», которую возглавляет глава «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что в рамках проекта, который называется «Яркое детство», старшеклассников возят на военные полигоны, где они учатся стрелять из автоматов и обращаться с оружием.

Подобные мероприятия организовывает и группировка «ЛНР».

Ранее Восточная правозащитная группа сообщала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационная администрация при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи.