В ИС раскрыли план России по оккупированному Донбассу

Россия планирует контролировать ОРДЛО за счет бюджета Украины, отмечают в ИС.

Россия имеет четкий план действий в отношении оккупированных частей Донбасса, и одна из главных целей - "возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб.

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По мнению координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тимчука, это должно дать сигнал Западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлению экономического сотрудничества, а также вынесению вопроса аннексированного Крыма "за скобки".

Еще одна цель, по мнению эксперта, - полное перекладывание финансирования "автономии" и восстановлении ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы.

Ранее в "Информационном сопротивлении" заявляли, что ФСБ РФ начала новый комплекс мер, направленных на подрыв позиций Владислава Суркова на территории "ДНР" и отстранение от "власти" его ставленников во главе с Денисом Пушилиным.