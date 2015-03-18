Боевики пересекли Северский Донец и заняли позиции на территории, контролируемой силами АТО - Тымчук
09:00, 18 марта 2015Война
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Тымчук отметил, что ранее на данном участке наемники неоднократно открывали провокационный огонь из стрелкового вооружения.
REUTERS
Группа боевиков численностью до усиленного взвода пересекла реку Северский Донец и заняла позиции на территории, контролируемой украинскими войсками.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.
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"Ранее на этом участке противник неоднократно открывал провокационный огонь из стрелкового вооружения", - отмечается в сообщении.
Также бронегруппа террористов (4 танка, 3 БТР), ранее зафиксированная группой ИС во время переброски по направлению н.п. Веселая Гора, заняла позиции в глубине боевых порядков передовых подразделений боевиков.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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