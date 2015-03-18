Боевики пересекли Северский Донец и заняли позиции на территории, контролируемой силами АТО - Тымчук

Группа боевиков численностью до усиленного взвода пересекла реку Северский Донец и заняла позиции на территории, контролируемой украинскими войсками.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

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"Ранее на этом участке противник неоднократно открывал провокационный огонь из стрелкового вооружения", - отмечается в сообщении.

Также бронегруппа террористов (4 танка, 3 БТР), ранее зафиксированная группой ИС во время переброски по направлению н.п. Веселая Гора, заняла позиции в глубине боевых порядков передовых подразделений боевиков.