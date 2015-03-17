Сегодня боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

Сегодня российско-террористические группировки 20 раз обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты в Донецкой и Луганской областях.

Свои действия незаконные вооруженные формирования уже длительное время сосредотачивают на Донецком направлении. По поселку Пески они трижды вели огонь из автоматических гранатометов, а в полдень обстреляли из 120-миллиметрового миномета.

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«Около 17 часов враг бил из вооружения БМП и танка по Авдеевке», - сказано в сообщении.

«На Мариупольском направлении в эпицентре противостояния остается н.п. Широкино. Противник шесть раз вел огонь по поселку из стрелкового оружия и противотанковых средств. Также позиции сил АТО с 14.10 до 14.30 дважды были обстреляны из 120-миллиметрового миномета», - сообщили в пресс-центре АТО.

Кроме того, сегодня на Луганском направлении диверсионно-разведывательная группа противника пересекла линию разграничения и неудачно пыталась закрепиться вблизи позиций украинских военных.

На Артемовском направлении случаев нарушения режима прекращения огня состоянию на 19 часов не зафиксировано.

Напомним, 15 марта УНИАН сообщал, что на Донбассе возле поселка Пески погиб украинский военный.