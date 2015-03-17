В Макеевке боевики проводят "спецоперацию" с использованием танков и снайперов - СМИ
В Макеевке в центре города боевики проводят "спецоперацию" с использованием танков и снайперов.
По одной из версий, в районе 28-мой линии (ул. Горького) танки перекрыли дорогу, много военных с различными видами оружия, снайперов, сообщает Украинская правда со ссылкой на местных жителей, которые пишут об этом в социальных сетях и выкладывают фото и видео.
#Макеевка. Сегодня, 17 марта. В центре города снайпера, пулеметчики, танки https://t.co/585loJkkgnpic.twitter.com/151wxQUjnH
- Оккупанты - домой! (@Serzzze) March 17, 2015
Однако пока окончательно не известно, что произошло.
Еще одна версия событий, которую называет издание - проведение в городе учений боевиков.
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Сообщается также о возможном захвате комендатуры боевиками группировки "Сомали", и задержания ими коменданта по кличке "Мутный".
Со стороны боевиков объяснения пока никто не дал.
Ранее УНИАН сообщал о том, что опубликованное видео колонны российских САУ в Макеевке.