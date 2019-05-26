Боевики обстреляли жилой сектор Верхнеторецкого из гранатометов (фото)

В результате обстрела сгорел жилой дом, еще один дом был поврежден.

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 24 мая обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое на Донетчине из гранатомета.

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Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, фотофиксацию по факту обстрела осуществила наблюдательная группа «Авдеевка» украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что обстрел велся с 18.30 до 20.02 24 мая, со стороны населенного пункта Пантелеймоновка. Враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Наблюдателями СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневой в результате разрыва гранат сгорел дом. У другого дома на этой же улице гранатой была повреждена крыша. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. В то же время, Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВС РФ сознательно демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Луганском в казарме сгорело больше десятка боевиков.