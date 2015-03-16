Более 400 тысяч человек покинули зону АТО в Донецкой области

Такие данные сообщила в. о. директора департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на сегодняшнем аппаратном совещании. Она отметила, что по состоянию на 16 марта в Донецкой области на учет взято 413 600 человек, которые переместились из зоны проведения АТО.

Читайте такжеРада примет закон, облегчающий усыновление детей-сирот из зоны АТО

«В частности, с временно оккупированной территории выехали 67 200 человек трудоспособного возраста, 32 800 детей, 17 400 инвалидов и 296 200 пенсионеров», - отмечается в сообщении на сайте Донецкой ОГА.

Ранее УНИАН сообщал, что из Крыма и зоны АТО переселено свыше 735 тысяч человек.