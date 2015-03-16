На Донетчине обнаружили два тайника боевиков с российским оружием (фото)

18:20, 16 марта 2015
Война
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В Донецкой области СБУ обнаружила два тайника боевиков с оружием и шевронами подразделений военной разведки ВС РФ.

www.sbu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Волновахе на заброшенном боевиками блокпосту обнаружен тайник, в котором хранился малогабаритный огнемет МРО-А, который производится и состоит на вооружении с 2004 года только в вооруженных силах РФ и не поставлялся в Украину официальным путем. Также изъято 6 ручных противотанковых гранатометов, 8 гранат различной модификации и шевроны подразделений военной разведки ВС РФ.

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Другой тайник был обнаружен в населенном пункте Рыбинское. Ее боевики обустроили за 100 метров от остановки поездов. Там изъят малогабаритный реактивный огнемет и 3 гранаты РГД-4.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала 2 группы террористов, причастных к взрывам в Одессе.

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