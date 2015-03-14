В течение суток в зоне АТО ранен военный - штаб

За прошедшие сутки и начало сегодняшнего дня боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военных. Ранение получил один боец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Вчера противник осуществил 32 обстрела украинских позиций в зоне АТО, в том числе 1 раз – из артиллерии в районе г. Авдеевка. Традиционно, местами наиболее напряженного противостояния являются с. Широкино под Мариуполем и район Донецкого аэропорта. Уже сегодня, после полуночи, противник 2 раза обстрелял наши позиции в районе Донецкого аэропорта. В результате боевых действий и провокационных обстрелов ни один украинский воин не погиб, и только один получил ранение", - сказал Лысенко.