Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 18:00, обнародованной в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле села Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил дважды: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новогригорьевка.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - говорится в сводке.

В пресс-центре добавили, что на провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.