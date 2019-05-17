"Обязательные обыски и пропуски": в ИС рассказали о "прелестях" отдыха в единственном курорте ОРДЛО

"Отдыхающие" при въезде должны иметь с собой удостоверяющие личность документы и заполнять некие "анкеты".

В оккупированном курорте Седово в Донецкой области работают блокпосты, на которых боевики проводят обязательные обыски «отдыхающих».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В преддверии «курортного сезона» в единственном «курортном» населенном пункте «ЛДНР» - н.п. Седово Новоазовского р-на - командование оккупантов решило максимально «поспособствовать» отдыхающим. В частности, оккупанты организовали при въезде в «Новоазовскую особую зону» блокпосты, на которых проводятся обязательные обыски автотранспорта и граждан», – пишет Тымчук.

Отмечается, что граждане, проживающие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, и желающие проехать в Седово, при въезде должны иметь с собой удостоверяющие личность документы и заполнять некие «анкеты».

«С 3 мая с.г. оккупационная администрация «ДНР» Новоазовского района начала оформлять местным жителям специальные «пропуски» для передвижения по оккупированной части района, для получения которых необходимо предоставить оригиналы паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также сообщить номер мобильного телефона. Данный процесс организован «МГБ ДНР» для предотвращения проникновения в тактические тылы 1-го АК «ДНР» «украинских диверсантов» под видом отдыхающих, желающих посетить единственный в «ЛДНР» курорт», – говорится в сообщении.