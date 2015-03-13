Госпогранслужба: в плену боевиков нет украинских пограничников

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, отвечая на вопросы журналистов.

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"На сегодня в плену у нас не находится ни одного пограничника", - сказал Виктор Назаренко.

Он отметил, что со времени начала проведения на востоке АТО от рук боевиков погибли 63 пограничника, 372 получили ранения.

По словам Виктора Назаренко, в августе пропали без вести 10 пограничников, и они считаются погибшими.