Сутки на Донбассе: под вражескими обстрелами погиб один украинский военный, четверо — ранены
В течение минувших суток, 8 мая, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, Боевики дважды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пять – ранены. Также подразделения ВСУ уничтожили грузовик противника.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Накануне министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019 года размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных Сил на 5 тысяч гривень военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тысячу гривень – в других районах проведения ООС.