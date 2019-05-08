Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждений за участие в ООС

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил составит 27 300 грн, в других районах проведения операции - 16 800 грн.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019 года размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5000 гривен военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и на 1000 гривен - в других районах проведения ООС.

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.

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Таким образом, уточнили в Минобороны, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который задействован в ООС, будет составлять на первой линии обороны - 27 300 грн, в других районах проведения операции - 16 800 грн, командира взвода - на первой линии обороны от 31100 грн, в других районах - от 20 600 грн, командира батальона - от 35 500 грн на первой линии обороны, от 25000 грн - в других районах.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тыс. грн, а в других районах проведения ООС - 31500 грн.

«Указанное повышение проводится в плановом порядке в пределах, выделенных в 2019 году в государственном бюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов», - пояснили в оборонном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 6 мая президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак увеличить доплаты военным на первой линии обороны в зоне проведения ООС на 5 тысяч гривен, а на второй линии обороны - на тысячу гривен.