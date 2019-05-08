На Луганщине задержали боевика "ЛНР" (видео)

Со слов мужчины, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков из-за атмосферы сплошного алкоголизма в подразделении.

В Луганской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в пгт Меловое бойцы батальона «Луганск-1» задержали боевика так называемой «ЛНР».

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области, задержан житель г. Ровеньки, который, по полицейским базам данных, участвует в незаконных вооруженных формированиях.

В 2016 году из-за тяжелого материального положения мужчина вступил в ряды «народной милиции» так называемой «ЛНР» в г. Хрустальный.

По словам мужчины, проработав 10 дней водителем хозяйственного взвода, он покинул ряды боевиков из-за атмосферы сплошного алкоголизма в подразделении.

Задержанный передан в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб 33-летний боец "Айдара" Сергей Дрогин.