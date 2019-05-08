На Донбассе погиб 33-летний боец "Айдара" (фото)

О дате и времени прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.

7 мая в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Сергей Дрогин "Скиф", 1986 года рождения. Читайте такжеВслед за отцом: на Донбассе ликвидирован боевик "Рокер" (фото) Погибший боец - житель Северодонецка Луганской области, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева. "Серега, ты останешься в нашей памяти. Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса... Спи спокойно, Герой! Вечная память тебе, "Скиф! ", - говорится в ее сообщении. Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.

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