На Донбассе погиб 33-летний боец "Айдара" (фото)
11:10, 08 мая 2019Война
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О дате и времени прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.
"Скиф" погиб на Донбассе / фото facebook.com/yuliya.tolmachova
7 мая в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Сергей Дрогин "Скиф", 1986 года рождения.
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Погибший боец - житель Северодонецка Луганской области, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.
"Серега, ты останешься в нашей памяти. Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса... Спи спокойно, Герой! Вечная память тебе, "Скиф! ", - говорится в ее сообщении.
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.
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