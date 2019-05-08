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На Донбассе погиб 33-летний боец "Айдара" (фото)

11:10, 08 мая 2019
Война
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"Скиф" погиб на Донбассе / фото facebook.com/yuliya.tolmachova

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Погибший боец - житель Северодонецка Луганской области, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

"Серега, ты останешься в нашей памяти. Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса... Спи спокойно, Герой! Вечная память тебе, "Скиф! ", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.

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Теги: #смерть#Донбасс#боец