Война на Донбассе: один украинский военный получил ранение от вражеского обстрела

По данным разведки Объединенных сил, 6 мая пятеро оккупантов были уничтожены.

В течение минувших суток, 6 мая, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, а с начала текущих суток, 7 мая, враг обстрелял украинские позиции еще четыре раза. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 6 мая боевики трижды применили запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, террористы продолжают обстрелы мирных населенных пунктов. Так, 6 мая враг дважды из 120 мм минометов обстрелял село Троицкое Попаснянского района. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Потерь среди военнослужащих ОС 6 мая удалось избежать. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 6 мая пятерых оккупантов было уничтожено.

С начала текущих суток один военный получил ранение от вражеского обстрела. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Накануне президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирського.