Боевики вчера били на всех направлениях: силы ООС в ответ нанесли оккупантам потери

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики также обстреливали силы ООС из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреливали позиции Объединенных сил: из 120 мм минометов – возле города Авдеевка; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенных пунктов Талаковка и Павлополь; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Богдановка; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у населенного пункта Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: со 120 мм минометов – возле села Новозвановка; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из противотанковых ракетных комплексов – возле населенного пункта Крымское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 5 мая один оккупант уничтожен, еще пятеро – ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.