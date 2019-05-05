На Донбассе с начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины

Потерь среди украинских военных нет.

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток враг пять раз нарушил режим тишины, потерь среди украинских военных нет.

Читайте такжеНа оккупированной территории Донбасса осуществляются тотальная милитаризация детей и молодежи – правозащитники

Как сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник трижды обстрелял позиции Вооруженных сил Украины: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Талаковки; из ручных противотанковых гранатометов - возле Павлополя и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции Объединенных сил враг обстрелял дважды: из вооружения БМП и гранатометов различных систем - возле Новоалександровки и из противотанковых ракетных комплексов - возле Крымского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - сказано в сообщении.