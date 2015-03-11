Боевики перебросили на юг через Дебальцево 24 танка и 35 ББМ

Как свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», «через Дебальцево на юг, в район н.п. Снежное и Красный Луч, прошло несколько колонн автотранспорта и бронетехники. В их составе - 24 танка, 35 ББМ, около 25 единиц автотранспорта».

«В район н.п. Майорск противник перебросил бронегрупу. В ее составе - 6 танков, 11 ББМ, при поддержке батареи противотанковой артиллерии (шесть 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира»)», - отмечается в сообщении.

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Причем отмечается, что в Горловке местные боевики усиленно распространяют слухи о том, что украинские войска активно готовятся к наступлению («в отместку за Дебальцево»).

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Информационного сопротивления, в Дебальцево не прекращается массовое мародерство, причем мародерством в Дебальцево активно занимаются не только боевики, но и сами местные жители, которые грабят жилища своих соседей.