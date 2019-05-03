Сегодня на Донбассе из-за обстрелов боевиков двое военных получили ранения

С начала суток оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил двое бойцов получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил по состоянию на 18:00.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Всего, говорится в сводке, с начала суток оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели огонь по позициям украинских подразделений из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 13 раз обстреляли позиции украинских защитников: трижды из 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов возле города Авдеевка; из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов возле города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Лебединское; дважды из автоматических станковых гранатометов в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил трижды: из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Новолуганское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Шумы.

Напомним, 2 мая, Вооруженные Силы Украины провели успешную операцию в районе Новозванівки, продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные позиции.