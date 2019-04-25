Боевики шесть раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных минометов

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Боевики обстреляли из 82 мм минометов Крымское, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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С начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов в районе Крымского.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции подразделений ОС: из вооружения боевых машин пехоты - возле населенного пункта Павлополь, из гранатометов различных систем - возле Гнутово, трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского и Талаковки", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 24 апреля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.