Одного из главарей "ДНР" задержали при попытке бегства с $ 3 миллионами

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Как стало известно, по оперативной информации, так называемого министра внутренних дел "ДНР" сняли с должности и задержали при попытке бегства.

Во время обыска у Березы нашли драгоценности и деньги на сумму около трех миллионов долларов, передает ТСН.

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Одновременно углубляется конфликт между "донскими казачками" и руководством "ЛНР".

В частности, в пресс-службе СНБО рассказали, что было совершено покушение на "коменданта" Антрацита Сергея Бондаренко, который является человеком "атамана" Козицина.