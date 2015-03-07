Одного из главарей "ДНР" задержали при попытке бегства с $ 3 миллионами
15:28, 07 марта 2015Война
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На Донбассе в присвоении средств и финансовых махинациях уличили так называемого министра внутренних дел "ДНР" Олега Березу.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Как стало известно, по оперативной информации, так называемого министра внутренних дел "ДНР" сняли с должности и задержали при попытке бегства.
Во время обыска у Березы нашли драгоценности и деньги на сумму около трех миллионов долларов, передает ТСН.
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Одновременно углубляется конфликт между "донскими казачками" и руководством "ЛНР".
В частности, в пресс-службе СНБО рассказали, что было совершено покушение на "коменданта" Антрацита Сергея Бондаренко, который является человеком "атамана" Козицина.
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