На Луганщине между боевиками и "казаками" началась "война" за бензин

В Луганской области между террористическими формированиями «ЛНР» и так называемыми «казачьими» формированиями зафиксирован всплеск «войны за бензин».

Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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По его словам, на территории, контролируемой «ЛНР», зафиксирован новый всплеск «войны за бензин» между формированиями «ЛНР» и «казачьими» формированиями, которые контролируют до 80% АЗС на юге Луганской области. Топливо в данные районы поступает из России двумя путями – конвоями (от 10 до 15 бензозаправщиков в каждой колонне, передвигающихся в сопровождении вооружённой охраны) и проложенными ранее контрабандными «трубопроводами».

«Руководство «ЛНР» требует от «казаков» передавать часть контрабандного топлива «на нужды республики», тогда как «казаки» не согласны делиться «бизнесом». На волне противостояния в конце января две АЗС, контролируемые «казаками», сгорели в результате «диверсий», - отмечает Тымчук.