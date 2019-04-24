Силы ООС вчера ответили на обстрелы уничтожением четырех оккупантов

Боевики вчера стреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Гнутово; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – возле города Марьинка; дважды из станковых противотанковых гранатометов – возле населенных пунктов Богдановка и Чермалык; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников: из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Луганское; из автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи населенного пункта Южный.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четыре оккупанта были уничтожены, еще четыре – ранены.

С начала текущих суток оккупанты осуществили один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника силы ООС силы дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отчитываются в штабе.